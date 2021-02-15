المشهد اليمني الأول

عرضت القيادات العسكرية التابعة للتحالف في مأرب ممتلكاتها للبيع بهدف المغادرة من المدينة.

وقال الناشط الإعلامي الموالي لتحالف العدوان “سالم المصعبي” في تغريدة على “تويتر” إن مندوبي التحالف عرضوا مقتنياتهم للبيع بأسعار زهيدة.

وأوضح “المصعبي” أن السيارات ومواطير الكهرباء وكرفانات “منازل متنقلة” والشاشات والمكيفات أُكثر الأشياء المعروضة للبيع.

إلى ذلك أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مندوبي التحالف يعيشون حالة من التوتر بعد وصول المواجهات إلى تخوم المدينة.

وكانت قد كشفت في وقت سابق مصادر محلية في محافظة شبوة عن ارتفاع كبير لإيجارات الشقق السكنية في مدينة عتق مركز المحافظة نتيجة موجات النزوح من مأرب.