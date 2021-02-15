المشهد اليمني الأول

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بتسمية الجسر الذي استشهد بالقرب منه الوزير الشهيد، بجسر الشهيد حسن زيد تكريما لدوره الوطني وتخليداً لنضاله السياسي.

حيث التقى الرئيس المشاط اليوم محمد وأحمد حسن زيد نجلي شهيد الوطن حسن محمد زيد.

وفي اللقاء أشاد الرئيس المـشاط بالمواقف الخالدة لشهيد الوطن حسن زيد وزير الشباب والرياضة ونضاله السياسي في مختلف المراحل والمحطات، وصولاً إلى وقوفه في مواجهة العدوا ن الأمريكي السعودي على اليمن ومناهضته للمؤامرات الخارجية وعلى رأسها التدخلات الأمر يكية التي سعت إلى تقسيم اليمن ونهب ثرواته.

وقال “إن دم الشهيد حسن زيد وكافة الشهداء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد صا لح الصماد ستثمر نصراً وعزاً للشعب اليمني “.