المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر محلية، اليوم الأثنين، عن تحركات سياسية وعسكرية ناعمة للإصلاح في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأكدت مصدر مطلع، أن القيادي في حزب الإصلاح، المرتزق نايف البكري، المعين وزير الشباب والرياضة في “حكومة المرتزقة الجديدة”، ينفذ تحركات سياسية وعسكرية تحت ما يسمى الانضمام “مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي”، في عدن.

وأشار المصدر إلى أن اعضاء الحكومة الموالين للإصلاح، بينهم البكري والارياني، يعقدون اجتماعات سياسية وعسكرية منفردة، واغرائهم بالمال مقابل كسب ولائهم إلى صف ما يسمى “الشرعية”.

وأفاد المصدر إلى أن البكري التقى بعدد من القيادات الجنوبية، بينهم محسن الوالي، ونبيل المشوشي، وجلال الربيعي، بالإضافة إلى مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، دون ذكر أهداف تلك اللقاءات.