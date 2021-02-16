المشهد اليمني الأول

أوضح رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم، أن دعوة هيئة قبائل اليمن لعقد اجتماع موسع بصنعاء تحمل مضامين وأبعاد إستراتيجية لتنسيق الاتصال والتواصل مع المغرر بهم وبما يجسد الحرص على حقن دماء اليمنيين واستعادة السيادة والعزة والكرامة على تراب الوطن.

ولفت اللواء الحاكم إلى أن الدعوة اليوم تعبر عن تصميم وإرادة قوية لطرد المحتل والغازي من كل أراضي الجمهورية اليمنية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

ولفت إلى أن قبائل اليمن تستشعر اليوم مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني وقضاياه المصيرية ووقوفها إلى جنب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن اليمن وانتصاراً لإرادة اليمنيين في الحرية والسيادة والاستقلال.

ونوه رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بالانتصارات الميدانية وما وصلت إليه القوات المسلحة من مهارات قتالية تكتيكية عالية متطورة قادرة على خوض أشرس المعارك.. مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو استعادة مأرب التاريخ والحضارة ودحر الغزاة وأدواتهم في كل شبرٍ من أرض الوطن.