المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام استعداد الأطراف الوطنية في اليمن على التعاطي الإيجابي مع أي مبادرات أو عملية سياسية من شأنها إحلال السلام في اليمن، شريطة أن يكون منطلقها الأساسي مبني على وقف العدوان وفك الحصار بدرجة رئيسية.

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء اليوم الثلاثاء: ” نحن من يدعو لعمل سياسي بناء وناجح بعد وقف شامل للعدوان وفك للحصار ومن خلال تجاربنا الماضية لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار، وعلى المعتدي إيقاف عدوانه وحصاره ونحن جاهزون للتعاطي بإيجابية”