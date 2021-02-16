المشهد اليمني الأول

استقبل محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم الثلاثاء، أربعة عائدين من محور نجران، بينهم قائد فريق القبض بالاستخبارات العسكرية في كتاف ضمن لواء فتح أحمد علي علي الحجري وثلاثة من زملائه.

ورحب المحافظ البخيتي بالعائدين إلى صف الوطن .. داعياً المغرر بهم في صفوف العدوان الاستفادة من قرار العفو بالعودة إلى صف الوطن وأسرهم والتخلي عن مساندة العدوان.

ولفت إلى أهمية التنسيق المسبق للراغبين بالعودة وإتباع الإجراءات السليمة سواء عند وصولهم نقاط الجيش واللجان الشعبية، أو من خلال التنسيق مع زملائهم في خطوط التماس .. مؤكدا أنهم سيجدون كل الرعاية والاهتمام.

وقال” ما يحدث اليوم بات واضح للجميع بعد أن تكشفت مخططات العدوان وأهدافه في اليمن” .. مبينا أن أيام المحتلين والعملاء أصبحت معدودة وستلحق بهم الهزائم تحت ضربات أبطال الجيش واللجان الشعبية.

فيما أشاد العائدون بمستوى اهتمام الجيش واللجان الشعبية لهم .. داعين بقية المغرر بهم العودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.