المشهد اليمني الأول

احتجزت قوات تحالف العدوان عشرات الأسر النازحة داخل مخيم السويداء في مدينة مأرب.

وأكد الناشط الإعلامي، نواف حمد ناصر، وهو من أبناء مأرب، في منشور له على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن “الشرطة العسكرية” التابعة لتحالف العدوان، احتجزت كافة النازحين داخل مخيم السويداء.

وأوضح ناصر، أن تحالف العدوان يستخدم النازحين في مدينة مأرب دروعا بشرية، داعيا إلى ترك النازحين وشأنهم.

ولفت إلى أن مليشيا الإصلاح في مدينة مأرب، نشرت أكثر من 14 نقطة أمنية في محيط المدينة

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ويقع مخيم السويداء في منطقة الميل شمالي غرب مدينة مأرب، ويضم أكثر من 750 أسرة نازحة من مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك بعد أن أعاقت سلطات الإصلاح الأمنية في مدينة مأرب، خروج الأهالي والسكان من الأحياء السكنية الواقعة بأطراف المدينة، وسط انتشار عمليات السطو المسلح على منازل المواطنين.