المشهد اليمني الأول

كشفت وثائق سرية عن إنفاق السعودية والإمارات ملايين الدولارات للخبراء والمؤسسات البحثية لشرعنة حربهما على اليمن.

وأظهرت الوثائق التي نشرها موقع “حيروت الإخباري” كيف استخدمت السعودية والإمارات علماء وخبراء في تبرير الحرب على اليمن ومواجهة أي خطاب يدعو لإيقاف الحرب أو يسعى لكشف الجرائم الناتجة عن الحرب والآثار المهولة لها.

وبينت إحدى الوثائق، رصد موازنة بقيمة 20 مليون دولار لمدة عام واحد فقط، مقدمة من الإمارات لمعهد الشرق الأوسط عبر السمسار الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية “يوسف العتيبة”، وهو ما جعل المعهد طوال الأعوام الماضية يدافع بقوة من أجل تبرير الحرب على اليمنيين.

كما أكدت الوثـائق، تورط السفير الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، “جيرالد فييرستين” في عهد نظام “عفاش”، والذي يشغل حالياً منصب مدير شؤون الخليج في مطبخ الشرق الأوسط.