المشهد اليمني الأول

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إعادة تقويم العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ستتواصل مع الرياض عبر الملك سلمان وليس بن سلمان.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية في تلبية احتياجات الدفاع عن النفس.

ومثلت تصريحات بساكي تغييرا مفاجئا في السياسة الأمريكية عن سابقتها التي ترأسها دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي بأنه لم يتم التخطيط لإجراء مكالمة مع بن سلمان.

وقالت في المؤتمر الصحفي اليومي “من الواضح أن هناك مراجعة لسياستنا من حيث صلتها بالمملكة العربية السعودية.. لا أعلم بخطط لاتصال مع الرياض”.

وفي وقت سابق تجنبت ساكي الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على المملكة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية السعودية في اسطنبول.