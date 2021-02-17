المشهد اليمني الأول

جدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي التأكيد على موقف اليمن المرحب بالسلام المشرف المبني على خطوات عملية وقرارات واقعية بوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

وسخر من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن دعوته لوقف الحرب في اليمن وما رافقها من ضجيج إعلامي .. معتبرا تلك الدعوة غير صادقة وليست حقيقية، وإنما بهدف تصوير أمريكا على أنها حمامة سلام.

وأكد الحوثي في كلمة له اليوم في العرس الجماعي الأول لـ70عريساً من الأسرى المحررين من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذي أقيم بصنعاء” أن اليمنيين باتوا أكثر إدراكا لمحاولات أمريكا التي تقود دول تحالف العدوان على اليمن وتتحكم بقراراتها, وأنها لا يمكن أن تتحرك أو تعمل إلا بتوجيهات وضوء أخضر أمريكي”.

وقال ” مهما راهنتم على عدوانكم وحصاركم ستفشلون وسيبقى الشعب اليمني رافعا رأسه لن يلين أو يتراجع وسيواصل صموده وثباته في وجه العدوان, كما أنه سيعيش أفراحه ويحيي أعراسه ويحتفي بأبطاله كما نحتفل اليوم بزفاف الأسرى المحررين”.