المشهد اليمني الأول

.”خاص “

حزب الاصلاح بالجنوب اليمني يصدر فتوى بتكفير وقتال ابناء الشمال يوم امس الاربعاء 17 فبراير 2021م وكان حزب الاصلاح بالشمال قد اصدر فتوى تكفر ابناء الجنوب في حرب صيف 1994م حيث اصدر ماسمي باتحاد علماء ودعاة المحافظات الجنوبية وهو فرع لمايسمى ” هيئة علماء اليمن ” برئاسة التكفيري الاخواني عبد المجيد الزنداني اصدر فتوى تبيح للجنوبيين القتال في شمال اليمن مأرب

واعتبر حزب الاصلاح بالجنوب في بيانه والذي حصل المشهد اليمني الاول على نسخة منه قال فيه :((أن قتال الشماليين في اليمن هو ” جهاد في سبيل الله ” ))

وتأتي هذه الفتوى التكفيرية الاخوانية بالتزامن مع الانهيار المتسارع لقوات الاخوان في مأرب وكان القيادي في حزب الاصلاح الاخواني بالشمال عبد الوهاب الديلمي قد اصدر فتوى تكفر ابناء الجنوب في حرب صيف 1994م والتي اكتوى بنيرانها ابناء الجنوب ولاتزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم

ومع بداية العدوان على اليمن مارس 2015م افتى رئيس مايسمىٰ بعلماء اليمن عبد المجيد الزنداني فتوى بالقتال الى جانب تحالف العدوان الصهيوني الامريكي السعودي الاماراتي على اليمن واصفا اياه بالواجب الشرعي الديني ..

انهم يتاجرون بالدين من افغانستان الى العراق الى ليبيا الى سوريا الى اليمن ولمصلحة امريكا واسرائيل المشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين وبالمقابل لايصدرون فتاوي بالجهاد ضد الغاصب الصهيوني لفلسطين المُحتلة ولا بالجهاد ضد القواعد العسكرية الامريكية في الديار الاسلامية تركيا وقطر والسعودية والامارات والاحتلال الامريكي لافغانستان والعراق وسوريا واليمن شبوة وحضرموت والمهرة وقاعدة العند في لحج ولايصدرون فتوى جهادية ضد التواجد الصهيوني اليهودي في جزيرة سقطرى وجزيرة ميئون وباب المندب وقاعدة طارق الجوية بتعز ..انهم اخوان الشياطين لا اخوان مسلمين .

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

“إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ فَأَصۡلِحُوا۟ بَیۡنَ أَخَوَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ” الحجرات 10

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

18فبراير 2021م