المشهد اليمني الأول

ترأس اليوم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي اجتماعاً موسعا لقادة وزارة الداخلية.

وخلال الإجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبد العزيز الجرادي ومستشار وزارة الداخلية للبناء والتطوير اللواء عبد المجيد المرتض، هنأ وزير الداخلـية قائد الثورة والقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بالإنتصارات العظيمة التي حققها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب ومختلف الجبهات، ووجه بمضاعفة الجهود الأمنية في المناطق التي تم تحريرها في محافظة مأرب ، ومواكبة الإنتصارات العسكرية بانتصارات أمنية تتمثل في تحقيق الأمن للمواطنين وحماية حياتهم و الحفاظ على ممتلكاتهم وبسط السكينة في المناطق المحررة ، والتصدي لمؤمرات العدوان ومرتزقته التي تسعى لنشر الفوضى واستهداف حياة المواطنين.

كما وجه معالي وزير الداخـلية كل من قوات الأمن المركزي وقوات النجدة وإدارة حراسة المنشآت بمساندة أمن محافظة مأرب عبر تنفيذ انتشار واسع في المحافظة ..

كما أكد وزير الداخـلية أهمية أن تعمل كافة الوحدات الأمنية وقطاعات وزارة الداخلية على مساندة الجيش واللجان الشعبية في معركة التحرر حتى يُستكمل تطهير اليمن من الغزاة ومرتزقتهم.

وأشاد اللواء عبدالكريم الحوثي بدور مشائخ وابناء قبائل محافظتي مأرب وشبوة في معركة تحرير مأرب مؤكدا أن النصر يتحقق بتظافر الجهود الذي هو سبب لرعاية الله وعونه وتأييده.

بدورهم أكد قادة وزارة الداخـلية جهوزية رجال الأمن في مختلف القطاعات والوحدات للقيام بدورهم على أكمل وجه مستعينين بالله ، وأنهم سيكونون في مستوى المسؤلية الملقاة عليهم.

حضر الإجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي ، واللواء علي حسين الحوثي قائد قوات النجدة ، والعميد حسن اسماعيل مدير عام القيادة والسيطرة، والعميد حسين عزيز مدير عام شؤون الأفراد، والعميد أحمد البنوس مدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات. ومديرا أمن محافظتي مأرب وشبوة.