المشهد اليمني الأول

لقى قائد عسكري كبير في صفوف قوات تحالف العدوان ، اليوم الخميس، مصرعه في ظروف غامضة بجبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، إن العميد المرتزق “أحمد قائد الشرعبي، قـائد “اللواء 117” التابع لقوات تحالف العدوان قتل في منطقة الكسارة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته.

واتهمت وسائل الإعلام الموالية لتحالف العدوان عناصر تنظيم القاعدة وداعش والتعزيزات الجنوبية التي وصلت منذ يومين إلى مدينة مأرب، بالضلوع وراء عملية تصفية قائـد “لواء الصقور” والذي يعرف أيضاً باسم لواء العفاريت.

وكان تنظيم داعش التكفيري أمس الأربعاء قد اعترف بمشاركته القتال في صفوف تحالف العدوان والمرتزقة في جبهات بمأرب منطقة الكسارة.