المشهد اليمني الأول

اعتبر المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الخميس، المواقف الدولية من التطورات في مارب غطاءً دوليا لاستمرار العدوان والحصار ودعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين.

وأكد المكتب السياسي في بيان له أن إعلان تنظيم داعش الإجرامي مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مارب يمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامي.

وحمل تحالف العدوان الداعشي كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مارب.

وقال إن “شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي وله الحق مواصلة معركة التحرر ومواجهة تحالف المجرمين القتلة الذين لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى والتدخلات الأجنبية”.

وفيما يلي نص البيان:

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من المستهجن ما نسمعه من مواقف دولية بشأن تطورات مارب، ونعتبر ذلك غطاءً دوليا لاستمرار العدوان والحصار واستمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين كما أعلنت عن نفسها داعش في بيان لها تؤكد بأنها حاضرةٌ في معارك مارب.

إن إعلان داعش الإجرامية مشاركتها مع تحالف العدوان في معارك مارب تمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامية.

إننا نحمل تحالف العدوان الداعشي كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مارب، وشعبنا اليمني لن يقف متكوف الأيدي، وله كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرر الوطني ولمواجهة تحالف بين مجرمين قتلة لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى وللتدخلات الأجنبية.

المكتب السياسي لأنصارالله – صنعاء

الخميس6 رجب 1442هـ

الموافق: 18 فبراير 2021م