المشهد اليمني الأول

افادت مصادر قبلية بمـأرب، عن خوض مواجهات عنيفة خلال هذه الساعات بين الجيش واللجان الشعبية ومرترقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر ان المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية ومرترقة العدوان، تحدث الان جنوب الطلعة الحمراء بمـأرب.

كما اكدت المصادر، عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية عن مواقع جديدة، كانت تحت سيطرة مرتزقة العدوان، وذلك جنوب شرق مدغل.

وكان قد تم مصرع العديد من قيادات شرعية الفنادق، عرف منهم قائد جبهة الكسارة قائد اللواء 117(لواء الصقور).

وفي السياق نفسة حذر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي تحالف العدوان من اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية بمأرب وعدم فتح ممرات إنسانية آمنة لعبور المدنيين ومحاولة استخدامهم كورقة ضغط أمام المجتمع الدولي والمنظمات بهدف وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية.