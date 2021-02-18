المشهد اليمني الأول

رد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في مأرب, منتقدا تصنيف غريفيث للمعركة في مأرب بأنها هجوم.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” : المعركة مستمرة لم تتوقف منذ فشل هجومهم على مديرية نهم إلى اليوم حتى يأتي غريفث لتصنيف المعركة بالهجوم علي مأرب”

وأضاف ” وهو يعلم ـ أي غريفيث ـ أن العدوان رفض من البداية مبادرة النقاط التسع بخصوص مأرب تحت مبرر أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تحرير العاصمة صنعاء ولم يقبل توقف الغارات ويفك الحصار مقابل إيقاف القصف”.