المشهد اليمني الأول

أقر لقاء موسع اليوم في محافظة إب برئاسة محافظ المحافظة اللواء عبدالواحد محمد صلاح آلية عملية لتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات خلال المرحلة الراهنة مرحلة التحرير والحسم ..

واستعرض اللقاء بحضور مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب ووكيل وزارة الإدارة المحلية فهد العزي والمشرف العام بالمحافظة يحيى اليوسفي ووكلاء المحافظة ، تطورات الأحداث في عدد من المحاور والجبهات وخاصة جبهة مأرب .

وتناول اللقاء توجيهات القيادة الثورية والسياسية خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالتحشيد ورفد الجبهات والتحرك الفاعل والمؤثر في هذا المجال .

وبارك اللقاء الانتصارات العظيمة والتقدمات المستمرة لابطال الجيش واللجان صوب مدينة مأرب .

وخلال اللقاء شدد المحافظ صلاح على أهمية العمل المشترك والتكامل بين مختلف المعنيين على مستوى كل مديرية وعزلة سواء مدير المديرية ومشرفها ومدير الامن . مؤكدا أن رفد جبهات القتال والتحشيد ضد العدوان يمثل العمل الرئيسي والأهم بين كل الأعمال .

وأشاد بكل الجهود التي بذلت للتحشيد في هذه المحافظة خلال الفترات السابقة، موجهاً ببذل جهود أكبر خلال هذه المرحلة التي عزمت القيادة العسكرية فيها تحرير مدينة مأرب .

من جهته أشار العميد حاجب إلى أن جبهة التعبئة بالمحافظة تستقبل الراغبين بالإلتحاق بالجبهات ولديها آلية عمل تعمل على تسهيل أعمال التحشيد ومرتبطة بالمنطقة الرابعة ..

واهاب بالجميع التحرك المؤثر في أوساط المجتمع بشكل إيجابي والعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على دعم جهود التحشيد والتنسيق وتفعيل دور الشخصيات المؤثرة كلا في مديريته .

فيما هنأ وكيل وزارة الإدارة المحلية العزي كل الحاضرين بمناسبة جمعة رجب التي دخل فيها اليمنيين في دين الإسلام ، محثاً على ضرورة التحرك الصادق لتحشيد المقاتلين إلى الجبهات وكذا العائدين والتركيز على المسلحين منهم .

وشدد الوكيل العزي على ضرورة مواجهة تحشيد الطرف الأخر لأبناء هذه المحافظة ، والسعي للتواصل مع المغرر بهم للعودة حرصا عليهم وعلى دمائهم ..

أما المشرف اليوسفي فقد أكد في كلمته أن المعيار الأساسي والحقيقي لنجاح وتأثير كل مسؤول في اي مديرية يتمثل في مدى تحشيده للناس الى الجبهات ودعم أبطال الجيش واللجان .

وحث اليوسفي جبهة التعبئة العامة بالمحافظة على رفع كشف يومي لنتائج التحشيد في كل مديرية ليتم على ضوئها التقييم والمتابعة . موضحا أن أبطال الجيش واللجان على ابواب مدينة مأرب وهم بحاجة إلى إسناد ودعم بالمال والرجال وهذا اقل واجب يمكن ان يطلع به مسؤولوا المحافظة بداية من المحافظة والمشرف والوكلاء والمدراء والمشرفين ولا عذر للجميع أمام الله .

حضر اللقاء نائب قائد محور إب العميد ماجد العياني ونائب مدير أمن المحافظة العميد حميد الرازحي وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم ومشرفي المديريات ومدراء أمن المديريات .