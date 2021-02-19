المشهد اليمني الأول

اقيمت عدد من الوقفات في محافظة الحديدة ترسيخاً للهوية الإيمانية ورفدا الجبهات.

حيث أكد المحتجون ان يتربى مجتمعنا اليمني التربية الإيمانية الجهادية وان يسعى جاهداً لتأصيل الهوية الإيمانية حتى يتحقق بهذا الوسام النبوي الشريف الإيمان يمان والحكمة يمانية

كما عبرالمحتجون عن حرصهم الشديد على اليقضة التامة تجاه المخططات الدنيئة التي يتخذها أعداء هذه الأمة لتثبيطها وتدجينها عبر وسائلهم الإعلامية ،واذنابهم من الخونة والمنافقين ،والوقوف في وجة المستكبرين. بكل عزة وبكل صمود وبكل قوة حتى نكون كما اراد الله لنا أقوياء أعزاء.

كذالك استنكر المحتجون عن احتجاز تحالف العدوان بقيادة امريكا واسرائيل لسفن المشتقات النفطية مماضاعف من معاناة هذا الشعب اليمني العظيم

وبارك المحتجون مايقوم به الرجال البواسل من الجيش واللجان الشعبية من الانتصارات الأسطورية التي لقنت دول العدوان ومرتزقتهم دروساً قاصية.

حيث ادان المحتجون ماتقوم به ميليشيا حزب الإصلاح المفسدين في محافظة مأرب من الأفعال الوقحة والممارسات الإجرامية المخالفة للشريعة الإسلامية من اختططاف للنساء وهذا تجاوز لشرع الله وكل الأعراف القبلية وهذه جريمة كبيره وعيب اسود

وفي ختام البيان أكد المحتجون على وقوفهم خلف قائد الثورة والمسيرة القرآنية العلم الزاهد والسيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظة الله مباركين كل قراراتة وخيارتة الإستراتيجية التي يتخذها لمواجهة قوى العدوان,,,,, والقادم اعظم .