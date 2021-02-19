المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية، تقدمات كبيرة للجيش واللجان الشعبية بالمواجهات ضد مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأشارت المصادر عن انتصارات كبيرة حصدها الجيش واللجان الشعبية بالساعات الماضية، بتحرير مواقع جديدة كانت بقبضة مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر عن اغتنام الجيش واللجان الشعبية عتاد عسكري كامل من مواقع مرتزقة العدوان، اضافة الى اسر العشرات من مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وكانت افادت المصادر، عن انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، ومصرع عدد كبير من قيادات المرتزقة في الساعات الماضية بجبهات مـأرب، السبب الذي يبشر بانتصارات كبرى.