المشهد اليمني الأول

غرد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي بتوير، بتغريدة اثارت الكثير من التساؤلات عن حجم الانتصارات التي تطلبت تلك التغريدة!!

وقال محمد الحوثي على حسابه في تويتر: وصلتني أخبار لكن سنترك التصريح بها لسريع!!

وكأنه يقصد، عن وصوله اخبار عن انتصارت كبيرة، تتطلب ظهور المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، وذلك للاعلام بها رسميا.

وصلتني اخبار

لكن سنترك التصريح بها لسريع pic.twitter.com/iXG4ZQYT0L — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 19, 2021

وغالبا ما يظهر العميد سريع، بعد انتهاء العملية العسكرية التي تتم بتحرير محافظة او منطقة ما.

وكانت افادت مصادر قبلية، عن انتصارات كبيرة حصدها الجيش واللجان الشعبية بالساعات الماضية، بتحرير مواقع جديدة كانت بقبضة مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر عن اغتنام الجيش واللجان الشعبية عتاد عسكري كامل من مواقع مرتزقة العدوان، اضافة الى اسر العشرات من مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وكانت افادت المصادر، عن انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، ومصرع عدد كبير من قيادات المرتزقة في الساعات الماضية بجبهات مأرب، السبب الذي يبشر بانتصارات كبرى.