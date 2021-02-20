المشهد اليمني الأول

استنكرت أحزاب اللقاء المشترك التصريحات الغربية المبدية للقلق تجاه محافظة مأرب فيما اليمن بكله يقبع تحت حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وقالت أحزاب المشترك في بيان لها اليوم إن المواقف الغربية الداعية لإيقاف معركة تحرير مأرب وإظهار ذلك أنه حرص من منطلق إنساني كذب كشفه الواقع الذي يعيشه أبناء اليمن طيلة ست سنوات في ظل عدوان غاشم وحصار جائر وفي ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء ومنع دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة”.

وأشار البيان إلى أن إعلان تنظيم داعش التكفيري خوضه معارك في مأرب ضد الجيش واللجان الشعبية يؤكد أن أمريكا وأدواتها في المنطقة هم من يرعون الإرهاب ويدعمونه ويوفرون له الغطاء اللازم.. لافتا إلى أن ما يؤكد ذلك التصريح المستهجن للمبعوث الأمريكي إلى اليمن الذي اعتبر أن اليمن فناء للسعودية ومن مصلحة السعودية أن تتدخل في شؤونه.