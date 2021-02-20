المشهد اليمني الأول

تقدم واسع للجيش واللجان صوب المنفذ الشرقي لمدينة مأرب

تمكنت قوات الجيش واللجان، الجمعة، من التقدم باتجاه المنفذ الشرقي الذي يربط محافظة مأرب، بمحافظة حضرموت ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وأشارت مصادر محلية في محافظة مأرب، إلى إن الجيش واللجان خاضت خلال الساعات الماضية معارك شرسة ضد قوات تحالف العدوان تمكنت خلالها التقدم من الشمال باتجاه شرق مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الجيش واللجان تمكنت من اطباق حصارها على قرية رغوان القديمة، والتقدم باتجاه جبهتي العلم الأبيض والنضود شمال شرق المدينة وتطهير العديد من مواقع التي كانت تسيطر عليها قوات تحالف العدوان في “النضود”، وكذا إطباق حصار خانق على مجاميع مسلحة تابعة لتحالف العدوان وعناصر تنظيم القاعدة في “تبة الاريلات” بجبهة العلم.

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

وأكدت المصادر، أن قوى تحالف العدوان وعناصر تنظيم القاعدة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهتي النضود والعلم الأبيض.

حيث سقط العديد منهم بين قتيل وجريح، أبرزهم مقتل القيادي بقوات تحالف العدوان العميد المرتزق “محمد علي عبده الحادثي” الملقب باسم “مطرد الحادثي” قائد المجندين السلفيين وعناصر تنظيم القاعدة من أبنا محافظة ريمة، واصابة العميد المرتزق “يحي احمد الحاوري” أركان حرب “اللواء 62″، والعقيد المرتزق “صادق بن صالح عبدالرحمن التيباس”.

لواء كامل في كماشة الجيش والجان

وأشارت مصادر محلية في محافظة مأرب، إلى إن الجيش واللجان خاضت خلال الساعات الماضية، معارك شرسة ضد قوات تحالف العدوان تمكنت من نصب كمائن كبيرة استهدفت ألوية عسكرية ما بين مديرية صرواح ومدينة مأرب.

وأوضحت المصادر، بأن الجيش واللجان تمكنوا من نصب كمين استهدف محاولات تقدم مجندي “اللواء 163” التابع للمرتزقة، باتجاه مواقع الجيش واللجان في أطراف جبل المشجح.

وأكدت المصادر، بأن العديد من عناصر اللواء المحاصر، سقطوا ما بين قتيل وجريح. كاشفةً بأن مجندي “اللواء 312 مدرع” التابع للمرتزقة، رفضوا التقدم باتجاه الموقع الذي تم محاصرة زملائهم فيه، خشية من الوقوع في الكمائن التي تنصبها لهم الجيش واللجان.

قائد لواء يتسبب في نكسة جديدة لقوى العدوان

مُنيت قوات تحالف العدوان بنكسة كبيرة ناتجة عن هجوم عسكري باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال مدينة مأرب.

وأشارت مصادر محلية في محافظة مأرب، إلى إن اللواء الركن المرتزق “عمر سجاف” الذي عين منذ يومين قائداً لمجندي تحالف العدوان في جبهة العلم شمال مدينة مأرب، تسبب في نكسة كبيرة لقوات التحالف في أول معركة يقودها بجبهات شمال المدينة.

وأوضحت المصادر، بأن قوات العدوان تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في الهجوم الذي شنته فجر اليوم، باتجاه مواقع قوات التحالف، في جبهة الدحيضة شمال المدينة.

وأثار قرار قوات العدو الثلاثاء الماضي، بتعيين اللواء الركن “عمر سجاف” حفيضة مجندي أبناء قبائل عبيدة.