المشهد اليمني الأول
أمتدح الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان اليمنيين مؤكدا أن الجينات العربية الإسلامية الحضارية تسري في عروقهم حتى حين يختلفون .
وكتب عطـوان في تغريدة له على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول قائلا:” ما أجمل اهلنا في اليمن يختلفون يتقاتلون يتحاربون ولكن بشجاعة ورجولة وادب وترفع في معظم الأحيان مثلما أرى على وسائل التواصل الاجتماعي.”
وأضاف عطـوان:” انها الآدب والاخلاق والجينات العربية والإسلامية الحضارية التي يمتلكونها، كل الاحترام والتقدير وليت البعض يقتدي بهم”.
ما أجمل اهلنا في اليمن يختلفون يتقاتلون يتحاربون ولكن بشجاعة ورجولة وادب وترفع في معظم الاحيان مثلما أرى على وسائل التواصل الاجتماعي آنه الآدب والاخلاق والجينات العربية والاسلاميةالحضارية كل الاحترام والتقدير وليت البعض يقتدي بهم
— عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) February 20, 2021