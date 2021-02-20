المشهد اليمني الأول

أمتدح الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان اليمنيين مؤكدا أن الجينات العربية الإسلامية الحضارية تسري في عروقهم حتى حين يختلفون .

وكتب عطـوان في تغريدة له على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول قائلا:” ما أجمل اهلنا في اليمن يختلفون يتقاتلون يتحاربون ولكن بشجاعة ورجولة وادب وترفع في معظم الأحيان مثلما أرى على وسائل التواصل الاجتماعي.”

وأضاف عطـوان:” انها الآدب والاخلاق والجينات العربية والإسلامية الحضارية التي يمتلكونها، كل الاحترام والتقدير وليت البعض يقتدي بهم”.