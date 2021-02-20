المشهد اليمني الأول

قال وزير الحرب الأمريكي “لويد أوستين“، إنه أسمع ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، رؤية الرئيس “جو بايدن” في عدم دعم العمليات الهجومية في اليمن.

وفي تصريحات صحفية، الجمعة، أوضح “أوستن”، أن “بايدن كان واضحا أننا لن ندعم العمليات الهجومية في اليمن وقد سمع السعوديون ذلك”. مضيفاً “مكالمتي مع ولي العهد السعودي كانت جيدة، وأشرت إلى تأكيد بايدن على أننا لن ندعم عمليات هجومية في اليمن”.

والخميس، بحث “أوستين”، مع “ابن سلمان”، أهمية إنهاء الحرب في اليمن، مؤكدين على “الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن “بايدن”، تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، تلبية لتعهد حملته منذ فترة طويلة، قبل أن تعلن وقوفها بجانب المملكة ضد كل ما يهدد أمنها.

وتقود السعودية منذ 2015 عدواناً عسكرياً لإحتلال اليمن تحت مزاعم اعادة المستقيل الفار عبدربه منصور هادي للحكم , وأودى العدوان المستمر منذ 6 سنوات على اليمن بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.