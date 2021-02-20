المشهد اليمني الأول

عبر اللبنانيون عن دعمهم للجيش واللجان الشعبية في معاركه لتحرير مأرب من احتلال تحالف العدوان ومرتزقته . حيث تصدرت وسوم (#مأرب_تنتصر – #عزيز_يا_يمن – #اليمن_العزيز) قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في لبنان.

واطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في لبنان تلك الوسوم عقب حديث قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي اكد ان المعارك في مأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل وكل الجبهات هي تصدي للمعتدي الذي يريد السيطرة والوصاية على الشعب اليـمني والذي اكد ان اليمن لا يريد ان يكون تحت الوصاية السعودية او الاماراتية او الاميركية والاسرائيلية.

هذا وكشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن هناك تقدم مستمر للقوات المسلحة اليـمنية في مأرب. وقال: نحن مطمئنون لانتصارنا في هذه الحرب.

وتتواصل المعارك العنيفة على تخوم مأرب شمال شرق اليمن، ومعها يحقق الجيش واللجان تقدما نوعيا على عدة جبهات، وقد باتت طرق المواصلات الاستراتيجية تحت السيطرة. وأمام التقدم الحاصل والمواقف الدولية وآخرها للمبعوث الاممي غريفيث اعتبرانصار الله تلك المواقف ما هي إلا غطاءاً دوليا لاستمرار العدوان والحصار، ودعم المجموعات التكفيرية التي انخرطت في المعارك كحزب الاصلاح المدعوم من الرياض.