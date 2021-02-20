أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، اليوم السبت ، أن ما تشهده محافظة مأرب من عمليات عسكرية ضد قوى العدوان والمرتزقة هي جزء من معركة تحرير الوطن.

وقال محمد عبدالسلام في تغردية له على تويتر” ما تشهده مأرب جزء من معركة تحرر وطني، وأمام استمرار العدوان والحصار فشعبنا اليمني عازم على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل”.

وكان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قد أكد في كلمة له يوم أمس أن معركتنا في مأرب أو في غيرها من الجبهات هي تأتي في إطار التصدي للمعتدين الذين يحاولون السيطرة على البلد، والوصاية عليه.. مؤكدا أنه ليس لدينا مشكلة كشعب يمني في معركتنا في مأرب، أو في معركتنا في أي محافظة مع أبناء المحافظة، فأبناء المحافظة هم جزءٌ من هذا الشعب.