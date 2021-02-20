المشهد اليمني الأول

سير أبناء محافظة الحديدة اليوم السبت قافلة غذائية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والصمود بمناسبة إحياء ذكرى جمعة رجب، احتوت على 432 رأس غنم وأبقار واثنين من الجمال وكميات من العسل.

أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي بالدعم المتواصل والسخي من قبل أبناء محافظة الحديدة للمرابطين في الجبهات.

وخلال تسيير القافلة التي انطلقت من ميدان السبعين بأمانة العاصمة ، أشار مقبولي وأمين العاصمة حمود عباد والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إلى أن استمرار رفد الجبهات بقوافل العطاء والبذل يؤكد صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومرتزقته.. مؤكدين أن هذه القافلة تأتي في إطار احتفاء أبناء المحافظة بذكرى جمعة رجب وتأكيد المضي على خطى الرسول الأعظم والاقتداء به وتعزيزا للهوية الإيمانية في نفوس ووجدان اليمنيين والنضال دفاعا عن حياض الوطن وعزته وكرامته.

وأكدوا أن رفد الجبهات بالمال والغذاء والرجال هو الخيار الوحيد لتحقيق النصر وطرد قوى الغزو والاحتلال من المحافظات المحتلة .. لافتين إلى أن دعم عوامل الصمود والثبات واصطفاف أبناء الشعب اليمني أسهم في تفويت الفرصة على مخططات ومؤامرات تحالف العدوان في النيل من تلاحم اليمنيين.