المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر في شركة النفط اليمنية اليوم الأحد، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته أقدموا على بيع ناقلة النفط بعد أن تم شحنها من ميناء بير علي بمحافظة شبوة.

وأوضحت مصادر شركة النـفط أن ناقلة عبرت قناة السويس بعد أن تم شحنها بمليون برميل من النـفط الخام من ميناء بير علي بشبوة في الـ14 من الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أنه تم بيع الشحنة المنهوبة بمبلغ وقدره 3 مليار و600 مليون ريال يمني. يشار إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته لم يكتفوا باحتجاز سفن المشتقات النفـطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، بل وصل بهم الأمر إلى اللعب بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته وبيعها في استهتار بممتلكات شعب أكمله وحرمانه من أبسط الحقوق.