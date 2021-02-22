المشهد اليمني الأول

انتشرت قوات تحالف العدوان ومرتزقته، بشكل غير مسبوق في محيط المجمع الحكومي بمدينة مأرب.

وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب ، أن قوات تحالف العدوان ومرتزقته قامت بنشر العديد من المدرعات والدبابات في محيط المجمع الحكومي.

وأوضحت المصادر، بأن قوات عسكرية وأمنية تابعة لقوى العدوان قامت بإغلاق كافة المنافذ والطرقات المؤدية إلى مبنى المجمع الحكومي، ما آثار الهلع وسط سكان المدينة.

يذكر أن معسكرات مرتزقة العدوان في مدينة مــأرب، تشهد توتراً في صفوف مجندين العدوان، خلافات حادة بين القيادات العسكرية البارزة في قوات تحالف العدوان، جراء الاختلاف على تقاسم القافلة الغذائية التي وصلت للمدينة من الساحل الغربي.

يأتي ذلك ضمن صراع كبير بين ميليشيات الإصلاح ومجندي الإمارات بقيادة المرتزق “صغير بن عزيز” في مدينة مــأرب.

وكان مصادر محلية قد أكدت عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين اللواء الثاني حماية وكتيبة المهام الخاصة في معسكر الرويك التابع للمرتزقة في مأرب بسبب خلاف حول عتاد ومبالغ مالية.