المشهد اليمني الأول

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور الأحد، أن معركة مأرب هي معركة استقلال واسترداد لبقعة كريمة إلى حضن الجمهورية اليمنية.

وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريح للمسيرة أن أبناء مارب مع عودة مارب إلى حضن الدولة، لافتا إلى أن من يقاتل الجيش واللجان الشعبية هم حزب الإصلاح وتنظيم داعش والقاعدة التكفيري لصالح السعودية ومن وراءها.

يشار إلى أن ما تسمى داعش أعلنت أمس الأول خوضها معارك ضد أبناء الجيش واللجان الشعبية في محافظة مارب في إشارة واضحة إلى أن هذا التنظيم الإجرامي يقاتل جنبا إلى جنب مع مليشيا الإصلاح لصالح قوى خارجية تشن عدوانا وتفرض حصارا شاملا على أبناء الشعب اليمني تحت غطاء أمريكي وإشراف مباشر منه.