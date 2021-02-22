المشهد اليمني الأول

أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن السيطرة على مأرب أصبحت أمراً محسوماً بالنسبة لقوات الجيش واللجان الشعبية.

وأشار “مجتهد” في تغريدة له على تويتر، إلى أن تطورات عسكرية كبيرة وواسعة تشهدها أرض المعركة اليوم.

وقال: معجزات عسكرية تتحقق على يد السيد عبد الملك الحوثي ورجاله، التحالف ومرتزقته يعيش حالة من الخزي والخذلان تخطى عدد قتلاهم حدود الخيال.

وكانت مصادر محلية قد أكدت سيطرت الجيش واللجان على حصن مطول واراك بوادي ذنه الاحد بجنوب شرق صرواح.

ونقلت صحيفة “لا” عن المصدر قوله، أن الجيش واللجان الشعبية حرروا أمس السبت منطقة النضود الإستراتيجية في جبهة العلم شمال المدينة كما سيطروا على موقع المعترضة جنوب الشهلاء في الجبهة ذاتها.

وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية حققوا تقدما كبيرا من شرق العلم وباتوا على مقربة من منطقة الرويك التي تتضمن أحد المعسكرات الحامية لصافر النفطية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مرتزقة تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وأشار إلى مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة بنيران قوات الجيش واللجان الشعبية بالإضافة إلى أسر كتيبة كاملة تابعة للمرتزقة.