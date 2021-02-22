توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، استمرار هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، اليوم، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة يصاحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والساحل الغربي، مشيراً إلى أنه من المحتمل تشكل الضباب أوالشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.