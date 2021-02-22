المشهد اليمني الأول

اعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، فشل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن منذ اكثر من 6 سنوات وتشارك فيها الولايات المتحدة ضمن تحالف من 17 دولة رسميا.

وبحسب مواقع يمنية نقلا عن قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي، كينث ماكينزي، زعمه أن السعودية لديها رغبة ونية صادقة للوصول إلى حل سلمي في اليمن، داعيا من وصفتهم القناة بـ”الحوثيين” إلى اختيار التفاوض لإنهاء الحرب.

وخلال السنوات الماضية من عمر العدوان على اليمن ظل الحديث من قبل التحالف السعودي يخلو من عبارات السلام في ظل التصريحات لقياداته عن اجتياح صنعاء في غضون أسبوع وهي تعكس شطحات غير محسوبة النتائج.

وتأتي دعوة ماكينزي ضمن عملية سياسية تحاول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من خلالها اخراج السعودية من مستنقع العدوان على اليمن بأقل الخسائر.

وكان ماكينزي الذي زار السعودية الشهر الماضي قال في وقت سابق هذا الأسبوع أن بلاده تبحث عن مزيد من القواعد في الصحراء الغربية للحيلولة دون تعرضها لهجمات جوية مع أن وجودها في السعودية أصلا يهدف لمنع الهجمات على المنشأت الاستراتيجية.

وخلال الأيام القليلة الماضية صعدت صنعاء من هجماتها الجوية ضد منشات عسكرية سعودية وسط تصاعد المخاوف الأمريكية من وقوع هجمات ذات تأثير قوي كحال الهجمات التي تعرضت لها البقيق وهجرة خريص قبل عام ووضعت القوات الامريكية التي تقدم الحماية للسعوديين بموقف صعب.