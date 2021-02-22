المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبليه بمأرب، عن اشتداد المعارك على بعض جبهات مأرب بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان.

وافادت المصادر عن‏ اغتنام الجيش واللجان الشعبية عدد من المدرعات والاطقم العسكريه و عدد من الاسلحه الثقيله والمتوسطه التابعة لمرتزقة العدوان، بأحدى جبهات مـأرب اثر تقدم كبير.

وأكدت المصادر عن مصرع العديد من مرتزقة العدوان، بينهم قيادات رفيعة، اثر ضربة باليستية في الساعات الماضية على مواقع المرتزقة خلف معسكر صحن الجن بمـأرب.

كما أكدت، ان الضربة الباليستية تسببت بمصرع القيادي المرتزق/ناصر سعيد البصالي اركان حرب مايسمى محور بيحان، اضافة الى مصرع وسقوط 5 قتلى و11 جريح من المرتزقة الأخرون.

ويشار الى ان المعارك مستمرة في جبهات مـأرب، اثر تقدم للجيش واللجان الشعبية، بالسيطرة على مواقع كانت تحت قبضة مرتزقة العدوان، وسط انهيارات متتابعة للعدوان ومرتزقته في جبهات مأرب.