المشهد اليمني الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء، اليوم الاثنين، من تفكيك 19 عبوة ناسفة ونزع 28 لغما في 3 مديريات بالمحافظة.

وأوضح أمن المديريات أن 14 عبو ة ناسفة عثر عليها في مناطق مختلفة من مديرية القرشية، كما عثر رجال الأمن في مديرية ولد ربيع على 3 عبوة ناسفة مزروعة في الطريق المؤدية إلى منطقة المناسح.

وفي منطقة قيفة بمديرية رداع عثر رجال الأمن على عبوتين ناسفتين مكونة من قذائف كبيرة تزن كل واحدة 20كجم، وتم تفكيكها.

كما تم نزع 28 لغماً عثر عليها رجال الأمن مزروعة في السلسلة الجبلية من منطقة ناشر وحتى جبل الجسيمة.

وأفاد أمن المحافظة أن العبوات والألغام من مخلفات التنظيمات التكفيرية الإجرامية التي تم دحرها من المنطقة.