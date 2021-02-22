المشهد اليمني الأول

” خاص “

هنا اليمن من صنعاء اليمن والجيش واللجان وقوات وزارة الداخلية والامن تنفذ عملية نوعية خلف خطوط العدو وتقتحم سجن نخاسة تحالف بني سعود وسماسرته في مأرب وتحرر الأسرى والعودة معهم الى القواعد سالمين والاحتفاء بهم في ميدان السبعين وبمعيه العائدين الى حضن الوطن كتائب والوية.

والساقطون بالسقوط وعلى مدار الساعة واليوم وجغرافيا الانصار تتوسع وتتمدد بعد انكماش جغرافيا مرتزقة تحالف العدوان وعدسة الأعلام الحربي بالتوثيق وهُدهد الانتصار يتأهب للطيران بالنبأ اليقين وبشارة الانتصار المبين على قوى العدوان العالمي خلال ست سنوات من عدوان اسموه “تحالف عربي ”

تبادل للادوار بين ادوات الصهيونية

هاهو يترنح وآيل للسقوط المريع والمخيف وصهاينة الداخل بالترويج لمصطلح توسيع التحالف اللاعربي الى تحالف لا اسلامي بتركيا وقطر بعد تمثلية المصالحة بين قطر والسعودية بين تركيا والسعودية، وبالحقيقة والواقع، هو تبادل للادوار بين ادوات الصهيونية العالمية بنقل القيادة من أمريكا الى بريطانيا من السعودي الى التركي، بينما الكل والجميع تحت قيادة الصهيونية العالمية.

وبعد ست سنوات عدوان وحصار هاهو السلف بمحور أمريكا وبن سعود يغادر جزئيا المشهد اليمني ولكنه موجود بالمشهد الخلفي وبمفردات دواعي انسانية ولصوص الانتصارات بالحضور للواجهة وبهيئة محررين لليمن من الاحتلال السعودي والاماراتي وبمعزوفة التحالف اللا سلامي بسنة سابعة عدوان بمحور تركيا وقطر وبقيادة بريطانيا ومعهم نفس الادوات المتصهينة والخائنة المحلية واستخفاف واستعباط الشعب اليمني يتكرر وكيف لا !؟

اخوان قطر وتركيا سيحررون اليمن من الاحتلال السعودي والاماراتي وهم كانوا بشحمهم ولحمهم وروحهم ودمهم وفتاويهم واعلامهم ومساجدهم وحتى نسائهم واطفالهم وبقضهم وقضيضهم وحابلهم ونابلهم مع تحالف العدوان ونهايتهم بخيانة التطبيع وحقوق المثليين، بل هم سرق الثورات ولصوص الانتصارات وحرامية الاوطان والخيرات..

وجوب الردع

ومن هزم تحالف العدوان هم الجيش واللجان هم الانصار ومن معهم وليس اخوان الانجليز وتركيا وقطر الذين لم يرتدعوا بعد مماجرى للسلف السعودي والاماراتي والامريكي بل هم جزء اساسي من العدوان.

ومع ذلك فأن ردع الخلف البريطاني والتركي والقطرى الواعد والاخبث من السابق وبمسمى التحالف اللا اسلامي واجب ومطلوب حتى لانرى ست عدوان اخرى وبابشع مما كان والبداية بالكرت الاصفر وبالصوت والصورة لما جرى لجيش الكبسة والبامبرز من انتحار جماعي ذات يوم وليلة في احدى جبهات القتال ومن اجل من !؟

من اجل شرعية خائنة وبكل المقاييس الوطنية والقومية والدينية والاخلاقية . من اجل غرور وطموح وسراب ابو منشار السعودي.

لا لا .. بل من اجل المشروع الصهيوني !؟ بمحور السعودي الاماراتي وعندما يترنح هذا المحور ياتي دور المحور الاخواني وعندما يترنح محور الاخوان ياتي محور بني سعود وهكذا حلقة مفرغة من الخونة سلطة ومعارضة وبقيادة بني صهيون لا اكثر ولا اقل مثل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي مثل حزب مؤتمر العائلة وحزب الاصلاح العائلي مثل الوهابية والاخوانية ثنائية السلطة والمعارضة الموالية للغرب والمطبعة مع الكيان العبري ولامجال للقوى الوطنية ولامكان لحركات المقاومة الاسلامية .

نعم من اجل من يقتل شعب الحجاز ونجد وتهدر خيرات شبة الجزيرة العربية.. من اجل ان يعود الزنداني وصعتر واليدومي وحميد الاحمر وعلي محسن وابناء العم طارق واحمد علي عفاش مجددا الى كراسي الحكم او من اجل ان ينال عواجيز الماركسية والناصرية النائمة في احضان بن سعود شيئ من مخلفات السلطة الحاكمة .

لا لا ..

بل من اجل الغاء الهوية اليمنية للجنوب واقامة قواعد عسكرية للاشد عداوة للذين أمنوا في جزر سقطرى وميئون وباب المندب وقاعدة طارق الجوية في تعز.

نعم لم يرتدع البريطاني بعد، لما جرى من مجازر لاحدث الاسلحة الامريكية في جبهات العزة والكرامة وماعجزت عنه البرادلي والابرامز ومدفع جهنم والقنابل العنقودية والفراغية لن تحققه اسلحة بريطانيا العجوزة .

نعم لم يرتدع التركي العثماني بعد من مشاهد جثث جيش الكبسة والبامبرز من مشاهد جثث جيش عصمان الزول السوداني

مشاهد الكرت الصفر.. على مايبدو لم تردع محور اخوان الانجليز وكأن ماضي التاريخ يراد له ان يتكرر وبتكرار أشد من ماضي، برع برع يا استعمار، ومحو هوية جنوب اليمن بالجنوب العربي، بتكرار جيش التكفير الوهابي في نجد ومحو هوية الحجاز بالكيان السعودي،

واليوم يراد كيانات تمحو الهوية اليمنية ليس للجنوب وحسب بل للساحل الغربي وجزر البحر الاحمر والبحر العربي والوسط اليمني الذي يتم تثقيفه بقناة يمن شباب فابن اليمن المقاوم سلالة ونازي مثل سلالة هتلر الذي احرق اليهود المساكين والنتيجة ابن البلاد شيطان واليهودي مسكين باخوان قطر وتركيا وقنوات يمن شباب وبلقيس وسهيل تلامذة قناة الجزيرة قطر .

المسخ العلماء الجنوبي

و هناك بالجنوب اليمني اصدر مايسمى بعلماء ودعاة المحافظات الجنوبية، فتوى تُكفر ابناء الشمال، وتحشد ابناء الجنوب لقتال ابناء الشمال فهو جهاد في سبيل الله كما قال بيان التكفير، وهذا المسخ المسمى بعلماء الجنوب، هم فرع لمايسمى بعلماء اليمن بالشيخ الزنداني والديلمي وصعتر فهم يكفرون ابن اليمن المسلم ويحشدون دواعش الجنوب ومصر والسعودية للقتال في مأرب.

وكذلك يتحالفون مع بريطانيا التي تحتل المهرة وشبوة وباب المندب، وبقيادة السفير البريطاني ” مايكل ارون ” الذي يعتبر مأرب اليمنية وكأنها مقاطعة “ويلز الانجليزية” وبعنوان التحالف اللا اسلامي.. (كذابين)..

تحالف اسلامي ويتبنى خطاب طائفي تكفيري ويتبني خطاب مناطقي عنصري، بل هم اخوان بريطانيا العجوزة في القرن الواحد والعشرين، بعد اخوان الانجليز بالقرن العشرين، والقاسم المشترك الاعلى هو اليهود المساكين، بينما ابناد البلاد كفار وسلالة ومشركين وبقيادة الضابط البريطاني “برسي كوكس ” و”لورانس ” واليوم بالسفير “مايكل ارون ” البريطاني وبالاشتراك مع الاحتلال العثماني الجديد القديم، وهما اللذان ارتكبا جريمة ذبح اليمن الى شطرين بمعاهدة مارس 1914م .

واليوم تعود نفس الادوات الصهيونية ايضا لذبح اليمن الى عده اقسام وكيانات وبقيادة خلفية لليهود المساكين وبقيادة مباشرة لتحالف بريطانيا الجديدة القديمة التي انتجت في مطلع القرن العشرين جيش تكفيري وهابي في نجد بقيادة عبد العزيز بن سعود وسلطان الدويش والذي كفر اهل الحجاز، وكان ماكان بالماضي ويراد تكراره اليوم باليمن ومن الجنوب وقناة يمن “هباب” وبمهام صهيونية في الماضي تم اغتيال الحجاز بالكيان السعودي.

ويراد اليوم اغتيال اليمن بكيانات متعدده، والوهابية والاخوان وبريطانيا هم الادوات والاقنعة تتكشف وبالدليل الدامغ بان بريطانيا وماتسمى شرعية الفنادق تشرعن وتحتضن قوى ارهابية لتمرير المشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين كما مررت بريطانيا الاستعمار وجيش بن سعود التكفيري المشروع بالقرن الماضي،

وبذلك نفهم ونستوعب لماذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ولماذا تتواجد قوات بريطانية بالجنوب، ولماذا بريطانيا تدافع عن دواعش مأرب وتورد صفقات اسلحة للسعودية بعد توقف امريكا والاتحاد الاوروبي،

الوقاية خير من العلاج

وكل ذلك لتعود بريطانيا مجددا كاداة صهيونية متوحشة لليمن والوطن العربي والامة الاسلامية ولتقود اخوان الانجليز من العرب والترك وبني سعود والتكفير بعد ست سنوات عدوان والكرت الاحمر لابد منه ضد هذا العدو القادم في السنة السابعة والوقاية خير من العلاج ولنشاهد جثث جندرمة مسلسل قيامة عصمان واردوغان عثمان ولنرى جثث جنود وضباط انجليز كذلك متناثرة على سواحل وشواطئ وبر شبوة والمهرة و باب المندب وخليج عدن والساحل الغربي.

فذاك كفيل بان تحمل بريطانيا العجوزة عصاها وترحل مبكرا من اليمن وذلك كفيل بتحريك الشارع التركي واتهام وادانة اردوغان بادخال الاحزان مجددا الى بيوت وقرى ومدن وارياف تركيا واعادة بث الاغاني الشعبية الحزينة الخالده التي تبكي وتنتحب جنود الغزو العثماني الصرعي باليمن ..

اه منك يا يمن صنعاء اه منك يايمن صنن

نسور الجو تحلق على جثث بني عثمان الجدد المتناثرة على الساحل الغربي والشرقي والجنوبي وحاضر ومستقبل اردوغان واخوانه الخونة للاوطان الجمهورية العربية، في خبر كان ومن اليمن مقبرة الاناضول بالماضي ستكون اليمن مقبرة اسطنبول الحاضر، بعد معزوفة التحالف اللاسلامي للاخواني حميد الاحمر والاخوانية كرمان بقميص تحرير اليمن من الاحتلال الاماراتي السعودي وبالسفير البريطاني والجندرمة التركي بعد نحر وانتحار تحالف العدوان اللاعربي وكأن اخوان الانجليز بالماضي والحاضر.

هم الشرعية فقط لاغير

هم الشرعية فقط لاغير وبمغالطات كثيرة منها خرافة الخلافة وقولهم بفقة التمكين وامريكا وبريطانيا مسخرين للاخوان، والصواب بانهم ادوات رخيصة لليهود المساكين ومن اليمن سيتم التعجيل هذة المرة بتدوير تركيا الاخوانية الى تركيا العلمانية اذا تورط اردوغان عسكريا في اليمن ودفن خرافة اردوغان الخليفة في سنة سابعة عدوان.

ظهور بن عمر من بين الركام

وربما قبل ذلك ومن بين ركام الست السنوات العجاف وقبل انغماس البريطاني والتركي في اليمن وبلغة المُنتصر خرج أمس وكيل الامين العام للامم المتحدة والمبعوث السابق للامين العام لليمن خلال الفترة من 2011- 2015م جمال بن عمر بمقال منشور في صحيفة نيوز ويك الامريكية جاء فيه ان العدوان السعودي اجهض خطة بن عمر لحل الازمة السياسية وان القرار 2216 هو قرار سعودي مسبق الدفع وبتواطؤ روسي الذي باع صوته مقابل صفقات تجارية مع السعودية وخلال سنوات العدوان قتل ربع مليون يمني وانصار الله اقوى بالميدان وحان

الوقت لا ستصدار قرار اممي جديد لايتجاوز انصار الله ويعيد مرتزقة الفنادق الى مناطق الاحتلال والبدء بحوار ومرحلة سياسية جديدة في سنة سابعة عدوان والتي سينشط فيها البريطاني ودواعشه.

ومن جهة اخرى سينشط التركي والقطري واخوان الشياطين لمواصلة المشروع الصهيوني وبخطاب وعنوان رئيسي هو “العدو يهود ومساكين وابن البلاد سلالة وكهنوت ونازي وهلمجرا” واستهداف عناصر الاتراك والانجليز العسكريين المحتلين لليمن سيطوي مرحلة عدوان السنة السابعة ومبكرا وبقطع الراس تموت الاطراف وستتحول الثعابين الى سحالي وستعود مجددا الى جحورها والبيات الشتوي الطويل الطويل حتى القرن الثالث والعشرين وحينها سيكون الكيان الصهيوني في خبر كان والاخوان والوهابية وبن سعود وعيال زايد والاتراك والسلطنة لعثمانية ومن دار في فلكهم الى مزابل العار واللعنة تلاحقهم بكتب التاريخ والمناهج الدراسية بالخيانة الخالدة .

كرت غريفيث الأحمر

وقبل الاخير لابد من رفع الكرت الاحمر الصريح لمارتن غريفتث البريطاني وخلعه لافساح المجال لخطة جمال بن عمر الجديدة للنجاح وبقرار اممي جديد يستمد قوته من انتصارات ميدان يمن الانصار وحتى ذلك الحين والوقت لا زلنا نسمع هتاف الشعب يريد يحيى سريع العميد وبنشر مشاهد جديدة لعدسة الاعلام الحربي وثقت انتحار جيش الكبسة والبامبرز ورصدت جثث جيش الزول العصماني ولاباس من اعادة مشاهد مصرع مرتزقة البلاك ووتر والداني جروب لردع البريطاني الخبيث والعصماني الاخبث برداء التأسلم الاخواني وبقطع الراس تنتهي الاطراف الداخلية المتصهينة والمسترجله بالعقال ولبعران والبعرة والبعير .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

22فبراير 2021م