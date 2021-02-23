المشهد اليمني الأول

أعلن جهاز الأمن والمخابرات، أنه سيتم نشر تسجيل مصور يعرض جانباً من اعترافات العناصر التجسسية وكلاء جهاز الإستخبارات البريطاني الأمريكي في اليمن عبر مختلف وسائل الإعلام في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتشير الاعترافات إلى الدور الأمريكي والبريطاني في تنفيذ العديد من العمليات التجسسية والتخريبية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من خلال عناصرها التجسسية

ودعا كافة المواطنين إلى الحذر من الدعوات المشبوهة أو التواصل مع العناصر غير المعروفة، وكذا الإبلاغ عن أي معلومات لأي تحرك مشبوه قد يضر بالبلد، وذلك عبر الاتصال على الرقم المجاني 100.

وجدد جهاز الأمن والمخابرات دعوته لكل من تورط في أعمال تخريبية أو تجسسية لصالح أجهزة الاستخبارات المعادية إلى سرعة تسليم نفسه للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الجرائم والعقوبات النافذ.