المشهد اليمني الأول

افتتح في فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الحديدة اليوم المعرض الصيدلاني السنوي للعام 2020-2021م والذي نظمته كلية الصيدلة برعاية رئيس الجامعة الدكتور عادل أحمد المتوكل بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة وملتقي الطالب الجامعي بهدف توعية طلبة الجامعة بدور الصيدلاني والخدمات التي يقدمها للمجتمع في المجال الدوائي وربط الجانب النظري بالجانب العملي ومعرفة مدى الإستفادة من التدريب الميداني في مصانع الأدوية بحضور مدير فرع الجامعة الدكتور نبيل محمد منصر وعضو فريق العمل بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه – مشرف منطقة الحديدة مروان عبدالدائم.

وخلال الإفتتاح استمع منصر وعبدالدائم إلى شرح من الطلبة المشاركين في المعرض حول مفهوم الدواء ومكوناته، ودور الصيدلاني في مجال توعية المجتمع بخصائص الدواء، والطرق الآمنة لاستخدامه، إضافة لدور الصيدلاني في تحديد الدواء البديل المناسب للمريض في حال عدم توفر دواء معين.

كما استعرض الطلبة كيفية عمل التصنيع بمراحلها المختلفة ابتداءا من قسم البحث والتطوير ثم قسم ضبط الجودة ثم قسم انتاج الأدوية وصولا إلى المخازن ومن ثم التوزيع حيث تم استخدام الالات والأجهزة المتوفرة في الكلية والتي تشكل بمجملها مصنعا مصغرا للتصنيع الدوائي والذي يطبقها طلاب وطالبات الصيدلة اثناء دراستهم في الكلية.

وأشاروا إلى أهمية تنظيم هذا المعرض بهدف توعية المرضى بمكونات الدواء، والطرق الآمنة لإستخدامه بجرعات محددة وأوقات ثابته، والحذر من حدوث التداخلات الدوائية سواء كانت مع أدوية أخرى أو مواد غذائية مما ينعكس سلبا على المريض بعدم الإستفادة من الدواء أو حدوث آثار جانبية.

كما قدم الطلبة شرحا حول أنواع المسكنات، والمضادات الحيوية، والطرق الآمنة لاستخدامها من حيث الوقت والجرعات المسموح بها، والطرق الصحيحة لحفظ الأدوية.

وأكد الدكتور منصر حرص الجامعة على اشراك طلبتها بالأنشطة التطوعية التي تمكنهم من عكس ما اكتسبوه من معارف في المساقات التدريسية لخدمة المجتمع وتوعية أفراده بمختلف الأمور المتعلقة بالأدوية وفوائدها والطرق الآمنة لإستخدامها.

بدوره أشاد عضو فريق العمل بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه – مشرف منطقة الحديدة بدور جامعة العلوم والتكنولوجيا في أداء رسالتها العلمية والأكاديمية بكل جدارة ومسؤولية وطنية وعلمية على الرغم من الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

واشتمل المعرض على عدد من الزوايا الخاصة بمنتجات عدد من شركات الأدوية المحلية وزاوية ترفيهية تخللتها مسابقة وتوزيع جوائز مقدمة للفائزين من الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال “مصنع السنابل”.

حضر الإفتتاح المسؤول المالي الاداري والمالي بفرع الجامعة أحمد عبدالخالق المنتصر ومديرا الشركة الدوائية الحديثة الدكتور مراد الصلوي والشركة العالمية للأدوية الدكتور فيصل الشميري وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.