المشهد اليمني الأول

كشف مصدر دبلوماسي بالسفارة اليمنية في القاهرة أن الراقصة الأرمنية المشهورة صافينار كسبت قضية الخلع المرفوعة امام محكمة الأسرة بالهرم محافظة الجيزة ضد زوجها المخلوع وزير الأعلام والثقافة بحكومة المرتزقة “معمر الارياني” ٠

وأوضح المصدر ان المحكمة قضت بخلع الراقصة الأرمنية صوفينار والشهيرة ب صافيناز من زوجها المرتزق معمر الارياني في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٧ فبراير الجاري.

ولفت المصدر الى ان الراقصة صافيناز حضرت الى المحكمة مع محاميها ولم يحضر الأرياني جلسة النطق بالحكم لاسباب وصفها وكيله ومحاميه بظروف قاهرة.

واشار المصدر الى منطوق الحكم الذي قضى بالخلع لصالح المدعية صافيناز من زوجها الارياني ، والزام المدعية برد العقارات والهدايا الثمينة التي حصلت عليها من المدعى عليه المحكوم المرتزق معمر الارياني.

واضاف المصدر ان الحكم تضمن اعادة الراقصة صافينار فيلا مدينة الشيخ زايد بسته اكتوبر وشاليه بالساحل الشمالي وطقمين مجوهرات مرصعة بالالماز وثلاثة خواتم وساعات سويسرية من الذهب والالماس ولم يشتمل الحكم على ردها لشقة الزمالك الواقعة على النيل والتي طالب بها محامي الدفاع عن الارياني

وقال انها كلفت موكله نصف مليون دولار مايعادل نحو ثمانية ملايين جنيه مصري وكذلك لم يشتمل الحكم اعادة الراقصة صافينار لملبغ خمسة ملايين جنيه مصري طالب بها وكيل ومحامي الارياني الذي قال ان موكله دفعها نقدا قبل عام للدخول شريكا مع صافيناز في ملهى ليلي في الهرم اشترياه بالمناصفة وسجلت عقود الشراء باسم صافيناز حد المصدر.