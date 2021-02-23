المشهد اليمني الأول

استقبل محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم عشرة من العائدين من جبهة مأرب من أبناء مديريتي عنس والحداء.

وخلال اللقاء دعا محافظ ذمار البخيتي بقية المخدوعين الاستفادة من قرار العفو بالعودة إلى أسرهم والتخلي عن مساندة العدوان.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم كافة تسهيلات العـائدين سواء من خلال التنسيق المسبق أو عند وصولهم نقاط الجيش واللجان الشعبية وإتباع الإجراءات السليمة.

بدورهم أشاد العـائدين أحمد عبد الله الصالحي وحامد محمد الصيادي وعامر محمد الصيادي وزياد سالم الصالحي ومحمد محمد الصالحي وأديب عبد الله الصالحي ومهيل أحمد الصالحي وأيمن محمد العبصري ومحمد عبد الوهاب المقدشي ومحمد جبر الصباري، بما لمسوه من اهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة..

ودعوا من لا يزالوا في صف العدوان الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى مناطقهم.

وأكدوا أنهم سيكونون إلى جانب أحرار اليمن في معركة الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين.