المشهد اليمني الأول

بدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، زيارة للعاصمة السعودية الرياض، لبحث وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن غريفيث وصل إلى الرياض، مساء الاثنين، في إطار “مساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية”، وفق ما أفاد به موقع أخبار الأمم المتحدة في وقت مبكر الثلاثاء.

وأضاف الموقع أنه “من المتوقع أن يجتمع غريفيـث في الأيام القليلة المقبلة مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وسعوديين”، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

وتأتي الزيارة على وقع التصعيد الذي طرأ على جبهة مأرب، وعدد من المناطق اليمنية، منذ نحو أسبوعين.

المصدر: قناة العالم