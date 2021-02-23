المشهد اليمني الأول

أصدر المرتزق “محمد المقدشي” وزير الدفاع في حكومة المرتزقة، اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات بتغيير كافة القادة العسكريين المحسوبين على المرتزق “صغير بن عزيز” رئيس أركان قوات المرتزقة.

وأفادت مصادر خاصة في محافظة مأرب، إن الخلافات الكبيرة بين قيادات مليشيا تحالف العدوان اتسعت في ظل الهزائم التي تتلقاها قوى العدوان في جبهات مأرب.

وأصدر المنافق المقدشي قرارات وتعينات وتغيرات جديدة في صفوف القوات التابعة للتحالف

وهي كالتالي:

العميد الركن المرتزق خالد قاسم جعفر. مساعدا لدائرة الرعاية الاجتماعية.

العقيد المرتزق طاهر يحيى صالح مسعود . نائبا لمدير دائرة المشاة.

العقيد الركن المرتزق عبدالباقي حسين محمد الدقيمي. قائدا للوا التاسع مشاة.

العقيد المرتزق منصور سعد جبران. رئيس اركان ل 22ميكا.

العقيد المرتزق عبدالكريم صالح علوان. رئيسا لعمليات ل 170 دفاع جوي.

العقيد المرتزق ناجي حسن حمد الشراعي .رئيسا لعمليات الواء الثالث مشاة بحري.

المقدم المرتزق حمود عبده الاصبحي. رئيسا لاركان اللوا 145مشاة.

المقدم المرتزق عبدالله محمد العليي رئيسا لعمليات ل 141مشاة.

الرائد المرتزق حسين احمد مغلس . رئيسا لعمليات ل 22ميكا.