المشهد اليمني الأول

أكد مصدر محلي أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت فجر الثلاثاء من استهداف واغراق قارب دوريه ببحيرة سد مأرب.

وأضاف المصدر أن القارب كان يحمل اركـان كتيبه حمايه سد مأرب وخمسة افراد من القوات الخاصه.

وأكد المصدر مقتل اركان كتيبه حمايه السد واحد الافراد، مشيراً الى أن جثة اركان الكتيبه لا تزال مفقوده.

وفي سياق متصل أكد المصدر نفسه أن قوات الجيش واللجان تبعد 10 كيلو من مدينة مأرب من غرب وشمال غرب.

وأكدت المصادر” أن قوات الجيش واللجان تمكنت من فرض حصار كامل على مدينة مـأرب، التي باتت قاب قوسين من دخول المدينة.

حيث كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن قوات الجيش واللجان أطبقت الحصار على المدينة من جميع الجهات، بما فيها الخط الرابط بين شرق مدينة مـأرب المؤدي إلى حضرموت، والذي أصبح الآن تحت السيطرة النارية، إضافة إلى السيطرة على جميع المُرتفعات المُطلة على المدينة.