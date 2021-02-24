المشهد اليمني الأول

كشفت وثيقة صادرة عن تنظيم القاعدة التكفيري، تتضمن تعيين، أحد أمراء التنظيم من الجنسية المصرية قائداً جديداً لتنظيم القاعدة في مأرب.

‏وتفيد الرسالة المنسوبة الى أمير تنظيم القـاعدة في جزيرة العرب “خالد بن عمر باطرفي” بتعيين الإرهابي “ابو الحسن السليماني” مصري الجنسية، قائدا لمسلحي التنظيم الارهابي في معركة مأرب .

يأتي ذلك بعد مصرع القيادي في تنظيم القـاعدة “محمد سالم الطيابي” قائد العناصر الإرهابية التي تقاتل في صفوف قوات التحالف، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت الماضي، أثناء مشاركته بالقتال مع عدد كبير من عناصر التنظيم في صفوف قوات التحالف، في جبهة العلم شمال مدينة مأرب.

ويعد الارهابي ابو الحسن السليماني من القيادات البارزة لتنظيم القاعدة حيث قدم إلى مأرب آواخر سبعينات القرن الماضي من مصر تحت رعاية وحماية جناحي السلطة حينها المرتمر وحزب الاصلاح.

حيث يعد المصري أحد المتهمين في اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، وقد أنشأ في مأرب مركزا وهابيا تكفريا باسم تدريس الحديث لكفير كل من يخالف الوهابية والاخوان ، ثم اتجه إلى الجانب العسكري و تدريب الدواعش في مزارع عايض الشبواني وبن غريب وال العرادة بشكل سري للغاية.