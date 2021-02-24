المشهد اليمني الأول

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وزارة التربية والتعليم إلى تحميل الكتب المدرسية لكل صف على تطبيق بمفرده وتسهيل الوصول والتحميل له بسرعة إلكترونيا, كما دعا الناشطين لحملة مفتوحة لتعرية الحصار الذي بسببه لم يتوفر حتى الكتاب.

ولفت الى منع الأمريكان وحلفائهم في العدوان كل دعم من المنظمات بما في ذلك دعم الكتاب المدرسي, وقال :” لم يحصل تغيير بسياستهم الى الآن بالإضافة الى قطع الرواتب على الموظفين وعلى رأسهم المعلمين ومنعوا دخول المشتقات حتى لا يصرف نصف راتب ويقولون إنهم يريدون السلام”.

وكان الحوثي في تغريدات على حسابه في موقع ” تويتر” قد دعا اليوم الجميع للمساهمة في الحملة الوطنية لدعم الكتـاب المدرسي تحت عنوان (التعليم مسئولية الجميع), وأهاب بالتجار وشركات الاتصالات والنفط ومؤسسة التبغ والمنظمات الدولية والمحلية لدعم الكتاب المدرسي.

وأكد أنه :” بالتواصل مع وزارة التربية نوصل الوعي ونحافظ على الجيل الجمهوري بخطوات عملية ودعم مستمر”.

ودعا الحوثي مجالس آباء المدارس والفاعلين في الأحياء والقرى لتنفيذ حملة جمع الكتب وتسليمها لإدارات المدارس في نفس الأحياء والحارات ليتسنى توزيعها على الطلاب مجددا, كما دعا مدراء المدارس الخاصة إلى تنفيذ حملة جمع للكتب وتسليمها لمكتب التعليم بالمديرية.

ونشر الحوثي أرقام حسابات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي