المشهد اليمني الأول

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات اليوم الأربعاء، أبناء الشعب اليمني للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات “اليمن ضحية حصار وعدوان بتواطؤ أممي وتآمر دولي” في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم الجمعة.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها ستحدد في وقت لاحق ساحات مسيرات “اليمن ضحية حصار وعدوان بتواطؤ أممي وتآمر دولي”.

وأهابت اللجـنة المنظمة بجماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يلين عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار جريمة كبرى في حق اليمنيين.