المشهد اليمني الأول

سيطر عناصر تنظيم القاعدة التكفيري، الأربعاء على عدد من محطات شركة النفط في وادي حضرموت.

وولفت مصادر محلية، أن عناصر القاعدة، أغلقوا محطتي شبام والحوطة لبيع المشتقات النفطية، والتابعة لشركة النفط، بقوة السلاح في وادي حضرموت.

وأكد المصدر أن مسلحي القاعـدة هددوا عمال المحطتين بتفجيرها، إذا تم تشغيلها، ليتم حصرها على تمويل آلياتهم بالمشتقات النفطية.

وأوضح المصدر أن عناصر التنظيم يجوبون الطرقات الرئيسية والتجمعات السكنية أمام ومرأى من الجميع.

وتشهد مناطق وادي حضرموت تواجد كثيف لعناصر تنظيم القـاعدة، دون أي تحرك عسكري من قيادة ما يسمى” المنطقة العسكرية الأولى” التابعة للإصلاح، لملاحقة تلك العناصر.

وارتفعت نسبة جرائم الاغتيالات في مديريات الوادي، لتتجاوز 400 عملية اغتيال استهدفت مختلف الشخصيات العسكرية والأمنية ورجال الدين، منذ العام 2015م.