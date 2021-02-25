وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات في العاصمة صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة رفض الحصار ، وفي الحديدة حددت ساحتي المدينة، والمنصورية عصر غد الجمعة.

كما حددت اللجنـة المنظمة للفعاليات في ذمارساحة المدينة وفي صعدة حددت ساحة المدينة وساحة منطقة شعارة لمديريات رازح وغمر وشدا وفي البيضاء ساحتي مدينتي رداع والبيضاء وفي الضالع حددت مدينة دمت أماكن لمسيرة “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني” صباح غد الجمعة .

وأهابت اللجـنة بجميع المواطنين للحشد والحضور الكبير بما يتناسب مع حجم المأساة التي خلفها حصار العدوان على الشعب اليمني.