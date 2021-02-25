المشهد اليمني الأول

أكد كبار مشائخ قبائل مأرب اليوم الخميس، وقوفهم جنبا الى جنب مع كل أحرار الوطن ومساندتهم للجيش واللجان الشعبية حتى تحرير المحافظة من قوى الاحتلال والغزو والجماعات التكفيرية.

وقال الشيخ ناجي المصري أحد كبار مشائخ جهم للمسيرة إن شعبنا اليمني مع قيادته عزم على تحرير مارب مهما كان عويل وصراخ العدوان.

وأضاف: لم نسمع منذ أن خلقنا في دساتير واعراف العالم أن أحد يمنع انسان من تحرير بلاده وما يحدث من تضليل لن يثنينا عن تحرير محافظتنا من دنس الاحتلال.

وأبدى الشيخ المصري استغرابه من تزييف مرتزقة العدوان الذين جلبوا إلى مارب سعوديين واماراتيين ومرتزقة من جنسيات عدة عملية للواقع وتصويرهم أن تحرير مارب من قبل أبنائها وكأنها غزو واعتداء وذلك أمر عجيب.

وأضاف بالقول لن نأبه لصراخ وعويل الأمريكيين والبريطانيين وعملائهم فعملية التحرير ماضية ومارب ليست ولاية أمريكية او مقاطعة بريطانية

وأكد الشيخ ناجي المصري أن إقدام مرتزقة العدوان على اختطاف النساء في مارب وبيعهن للأجنبي تعد سابقة خطيرة لا يمكن ان تمر وغسل الوجوه من عار هذه الجريمة هو تحرير المحافظة بشكل كامل.

وتوجه مخاطبا بقية المخدوعين من قبائل مأرب بالقول إن قيادات الإصلاح تسوقكم الى المعارك لتموتوا وتعمل على تسفير ابناءها للدراسة في أكبر الجامعات العالمية وتنهب ثرواتكم لتبني بها الاستثمارات في تركيا وعدة دول وعليكم استيعاب هذا والعودة لجادة الصواب.

من جانبه قال الشيخ سعيد سلامة من مشائخ قبائل الجدعانإنه ومنذ ست سنوات وقوى العدوان هي المحتلة لمارب والتي تمارس بحق أبنائها أبشع الجرائم ولم نسمع صوت إدانة.

وأوضح أن قبائل مارب الأبية تتصدر الصفوف في معركة تحرير مارب جنبا الى جنب مع الجيش واللجان الشعبية ولا يمكن لأحد أن يوقف معركة التحرير.

إلى ذلك وجه الشيخ ناصر بن ناصر الاقرع أحد كبار مشائخ الجدعان رسالة لأبناء قبائل مارب الذين ينساقون خلف دعايات العدوان ان يحموا مارب من الغازي الأجنبي والتكفيري المجرم لا ان يحموها من أبنائها واخوانهم من أبناء الشعب اليمني.

وقال إن الاراجيف التي تسعى ابواق العدوان لنشرها في أوساط سكان مدينة مارب أكاذيب لا أساس لها من الصحة ونحن الأحرص على كرامة وحقوق كل الأهالي.

مؤكدا أن عملية تحرير مارب تهدف الى طرد المحتل ولا تستهدف أبناء محافظة مارب بأي حال من الأحوال.

الشيخ ناصر عشال أحد وجاهات قبائل مأرب وقبائل الجدعان قال إن قدوم أحرار اليمن لا يستهدف أخوتنا من أبناء محافظة مارب بل يستهدف الغزاة والتكفيريين الذين عاثوا فيها الفساد.

وأضاف: عيب علينا ان تبقى مارب منطلق لتنفيذ مخططات الأمريكيين والبريطانيين وهو عيب أكبر على من تبقى في صف المعتدين