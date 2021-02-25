المشهد اليمني الأول

أقامت قرية حنض بمديرية عنس وقبائل ميفعة عنس بمحافظة ذمار اليوم الخميس، وقفات استنكاريه تنديداً بالقرصنة البحرية لدول العدوان واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، واختطاف النساء بمأرب. وإعلان النفير العام ورفد الجبهات.

وأكد المشاركين في الوقفات على أهمية دعم الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب، وعلى ضرورة الاستمرار في تقديم المزيد من قوافل العطاء حتى تطهير محافظة مأرب وكل المحافظات المحتلة.

وأشاد البيان بانتصارات الجيش واللجان الشعبية والملاحم البطولية التي يسطرونها في مختلف جبهات العزة والكرامة، مشيرين إلى أن احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء من قبل تحالف العدوان يفاقم معاناة الشعب اليمني.

وأدان المشاركون في بيان، إصرار تحالف العدوان على احتجاز سفن المشتقات النفطية، واستمرار مرتزقته في ارتكاب الجرائم بحق النساء والأطفال في المناطق المحتلة، مستنكرا الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاهها.